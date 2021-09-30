Rolls-Royce подразнил фотографиями своего первого электрокара

Rolls-Royce слегка приоткрыл завесу над коммерческой тайной и показал, каким будет его электромобиль. Первый в истории..

[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]:

«Это знаменательный день для нас. Первый шаг к электрификации бренда. Мы объявляем, что к 2030 году Rolls-Royce полностью перейдёт на электромобили. А первый электрокар выйдет на рынок в конце 2023-го».

Rolls-Royce слегка приоткрыл завесу над коммерческой тайной и показал, каким будет его электромобиль. Первый в истории бренда. Об этом можно судить пока только по фотографиям машины, закамуфлированной надписями.

Новая модель под названием Spectre представляет собой двухдверное купе с покатой крышей. Спортивный стиль ориентирован на основных клиентов марки. Сейчас это в основном люди чуть старше 40. Они сами управляют автомобилем, не пользуясь услугами водителя.

Технических подробностей пока не раскрывают.

[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]:

«То, что вы увидели, – это не прототип. Это реальный автомобиль. Именно таким он и будет, а технические детали мы представим, возможно, через год».

Глава компании Торстен Мюллер-Отвос отмечает, что электрификацию автомобилей предвидел ещё один из основателей британского бренда Чарльз Роллс.

[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]:

«120 лет назад он сказал, что электрическая тяга идеально подходит для автомобилестроения. Она чистая, бесшумная и идеально подходит. Но он также понимал, что в то время аккумуляторные батареи не были на должном уровне, и не было доступной сети зарядки».

Теперь Rolls-Royce начнёт тестировать электрокар. В ходе испытаний машина проедет два с половиной миллиона километров.

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