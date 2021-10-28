82-летний фермер чудом выжил после несчастного случая

Австралийскому фермеру Грэму Билбе 82 года. Однажды он косил траву на мини-тракторе, приводной ремень оборвался, и управление вышло из-под контроля. Машина проехала около 100 метров и упала с обрыва в кусты.

Грэм потерял сознание. А когда очнулся, увидел повреждённую лодыжку и ступню. Он истекал кровью. Кое-как с помощью брючного ремня он перевязал раны. Мужчина полз, опираясь на руки, и через полтора часа смог забраться на холм. Грэм стал звать на помощь соседа Тима Коннелла, который стриг траву поблизости. Однако шум от газонокосилки заглушал голос. Но зов услышала соседская собака Золли. Она стала громко лаять. Тим последовал за псом и обнаружил пострадавшего. Вызвали скорую.

Вспоминая о случившемся, Грэм говорит, что мобильный телефон оставил дома и выжил благодаря соседской собаке.

Фермеру пришлось перенести шесть операций по восстановлению ноги за полторы недели. Икру восстанавливали с помощью тканей, взятых с груди и бедра. Дедушке уже лучше, в ногу возвращается чувствительность.

Друг Грэма восхищается его силой воли: «Это невероятный случай. Бывает, что случаются вещи, которые ты не можешь контролировать, и только смотришь, как человек с огромной решимостью просто использует любой шанс и бежит вперед».