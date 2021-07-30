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СБ ООН продлил оружейное эмбарго для ЦАР ещё на год

СБ ООН продлил оружейное эмбарго для ЦАР ещё на год

Совет Безопасности ООН продлил эмбарго на поставку оружия Центральноафриканской Республике ещё на год. На тот же..

Дата загрузки: 2021-07-30

Совет Безопасности ООН продлил эмбарго на поставку оружия Центральноафриканской Республике ещё на год. На тот же срок продлили и целевые санкции.

[Николя де Ривьер, постоянный представитель Франции при ООН]:
«Итоги голосования следующие: 14 голосов – «за», «против» – ноль, один воздержался. Проект резолюции принят как резолюция 2588».

Воздержался Китай. Его представитель заявил, что ситуация в африканской стране изменилась.

Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, ввёл эмбарго на поставки оружия в ЦАР в декабре 2013 года. В то время мусульманские повстанцы свергли президента Франсуа Бозиза, что вызвало ответные действия со стороны преимущественно христианских ополченцев.

Режим точечных санкций был согласован в 2014 году, когда в стране были размещены миротворцы ООН. С тех пор ЦАР с населением в 4,7 миллиона человек всё больше погружалась в насилие.

Заместитель постпреда России Дмитрий Полянский призвал правительство ЦАР выполнить условия ООН, которые позволят Совету рассмотреть вопрос об отмене эмбарго.

[Дмитрий Полянский, заместитель посла России при ООН]:
«Мы призываем Банги продолжить выполнение контрольных показателей, обзора оружейного эмбарго, чтобы через год у Совета были все основания для его отмены».

Согласно докладу ООН, войска ЦАР применяют чрезмерную силу к мирным жителям и произвольно убивают людей, захватывают школы и совершают крупномасштабные грабежи. Такие же обвинения выдвигают и в отношении российских военных, которые находятся в стране. Москва их отрицает.

В настоящее время в ЦАР базируется группа из 600 российских военных инструкторов. Они обучают армию, полицию и национальную жандармерию.
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