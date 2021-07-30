СБ ООН продлил оружейное эмбарго для ЦАР ещё на год
Совет Безопасности ООН продлил эмбарго на поставку оружия Центральноафриканской Республике ещё на год. На тот же..
Дата загрузки: 2021-07-30
[Николя де Ривьер, постоянный представитель Франции при ООН]:
«Итоги голосования следующие: 14 голосов – «за», «против» – ноль, один воздержался. Проект резолюции принят как резолюция 2588».
Воздержался Китай. Его представитель заявил, что ситуация в африканской стране изменилась.
Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, ввёл эмбарго на поставки оружия в ЦАР в декабре 2013 года. В то время мусульманские повстанцы свергли президента Франсуа Бозиза, что вызвало ответные действия со стороны преимущественно христианских ополченцев.
Режим точечных санкций был согласован в 2014 году, когда в стране были размещены миротворцы ООН. С тех пор ЦАР с населением в 4,7 миллиона человек всё больше погружалась в насилие.
Заместитель постпреда России Дмитрий Полянский призвал правительство ЦАР выполнить условия ООН, которые позволят Совету рассмотреть вопрос об отмене эмбарго.
[Дмитрий Полянский, заместитель посла России при ООН]:
«Мы призываем Банги продолжить выполнение контрольных показателей, обзора оружейного эмбарго, чтобы через год у Совета были все основания для его отмены».
Согласно докладу ООН, войска ЦАР применяют чрезмерную силу к мирным жителям и произвольно убивают людей, захватывают школы и совершают крупномасштабные грабежи. Такие же обвинения выдвигают и в отношении российских военных, которые находятся в стране. Москва их отрицает.
В настоящее время в ЦАР базируется группа из 600 российских военных инструкторов. Они обучают армию, полицию и национальную жандармерию.
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