Экзотика на Волге: фермер выращивает арбузы из Голландии

Погода средней полосы России постоянным солнцем и теплом не балует. Однако на обычной даче в Ярославской..

[Игорь Басков, фермер]:

«Это абсолютный рекорд. Как говорится, опыт приходит с годами. Начиная с двух арбузов мелких, невкусных, я добился результата 20 товарных арбузов на одном кусте. Я думаю, что это не предел».

Погода средней полосы России постоянным солнцем и теплом не балует. Однако на обычной даче в Ярославской области Игорь Басков собирает рекордные урожаи арбузов голландских сортов. В этом году – по 20 штук с одного растения. За лето – почти 200 арбузов. На продажу.

Секрет 61-летнего Игоря – знания и пытливый ум. Он профессиональный агроном, выпускник Тимирязевской академии, в молодости работал в колхозе. Но вот уже 30 лет увлечён собственными экспериментами. Его страсть – испытать экзотику в обычных российских условиях.

Избалованные южными сортами покупатели забирают его арбузы прямо с грядки.

[Сергей Олейник, покупатель]:

«Я вырос в Средней Азии. Как я только что сказал Игорю, я помню вкус этих арбузов, знаете ли, из детства».

Секрет фермера – устроить заморским плодам горячий приём. В земле – слой компоста и свежего навоза. Это своеобразное топливо, за счёт биологического разложения температура в почве растёт. Всегда комфортные +34. Венчают всё высокие грядки, в них земля быстрее просыхает от дождей. Между растениями – расстояние не меньше трёх метров. Так листья всегда на солнце.

И главное правило – «нет» сырой земле.

[Игорь Басков, фермер]:

«Ведь арбуз родом из пустыни, а зачем поливать и охлаждать почву-то? Если он родом из пустыни, надо дать ему пустыню, пусть себе растёт откуда родом-то. Перестал поливать арбузы, температура почвы ещё на 2 градуса подросла».

Есть в хозяйстве и новые гибридные сорта лимонов и винограда, дающего по 50 килограммов ягод с куста. А ещё – даже ананас.

[Маргарита Баскова, дочь фермера]:

«На Новый год свекровь привезла ананас, сказала, что его можно вырастить. Я серьёзно к этому не отнеслась. Просто поставила в горшок с водой, там он два месяца благополучно жил. Я смотрю, он никак не помирает. Ну, я и отвезла его папе в теплицу».

Агроном верит: окружив заморскую флору заботой и вниманием, урожай на обычных 20-ти сотках сможет собрать каждый.

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