В Ливане будут давать деньги самым бедным семьям

Ливанец Амер показывает дом, в котором живут он и его семья. Говорит, что он единственный кормилец,..

[Амер Аль-Хаким, житель Ливана]:

«Не могу спать в комнате, потому что она выглядит как тюрьма. Моя семья очень большая».

Ливанец Амер показывает дом, в котором живут он и его семья. Говорит, что он единственный кормилец, старший сын пока безработный.

Правительство Ливана объявило, что взамен субсидий выделит людям финансовую помощь. Так, более полумиллиона семей получат карты со средствами.

[Рамзи Машрабия, министр социальной политики Ливана]:

«Пользу от программы получит 500 тысяч семей. Из неё выделят по 25 долларов на каждого члена семьи, которому нужна помощь. Максимум пятерым членам. Дополнительно по 15 долларов выделят каждой семье, где есть пожилые старше 64 лет».

По данным ООН, за чертой бедности оказалось 78% населения Ливана.

[Мона Садек, жительница Ливана]:

«Эта денежная карта – не супер, но хоть какая-то поддержка. Бутылка масла сейчас стоит около 10 долларов, килограмм сахара – 80 центов. Купить рис по нынешним ценам невозможно. О мясе мы только мечтаем. Что за времена?»

Программа субсидий государства была неподъёмной – размером в шесть миллиардов долларов. Кроме того, распределять средства мешала коррупция.

Когда начался кризис, власти решили отказаться от субсидий. Из-за этого подорожало топливо и другие жизненно важные товары. Теперь, по данным Всемирного банка, страна окунулась в глубочайшую депрессию в современной истории.

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