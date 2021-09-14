Анализ крови для обнаружения 50 видов рака тестируют в Великобритании

В Великобритании начали тестировать революционный анализ для определения онкологии. Благодаря ему будут находить около 50 видов..

В Великобритании начали тестировать революционный анализ для определения онкологии. Благодаря ему будут находить около 50 видов рака до появления симптомов.

Тестирование проводит Национальная служба здравоохранения Великобритании.

[Аманда Притчард, исп. директор Национальной службы здравоохранения]:

«У пациентов появится гораздо больше шансов на выздоровление, а лечение станет намного проще. Итак, с сегодняшнего дня мы будем приглашать людей сдавать анализы крови в удобных местах, таких как торговые центры и парки».

Сегодня онкологию выявляют с помощью биопсии. То есть кусочек ткани берут на биохимическое исследование. Но этот анализ назначают только после появления симптомов.

А новый метод основан на выявлении ранних изменений в структуре ДНК клеток крови. Его назвали тест «Галлери». Он поможет выявлять онкологию раньше, а значит повысит шансы на выживание.

[Аманда Притчард, исп. директор Национальной службы здравоохранения]:

«Наш долгосрочный план – постараться достичь 75%, то есть выявлять три четверти случаев на первой и второй стадиях».

В исследовании примут участие 140 тысяч человек в возрасте от 50 до 77 лет. Оно продлится два года.

Короткая ссылка на эту страницу: