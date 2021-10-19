Без иглы: изобрели новый способ сделать прививку

Нидерландская актриса Астрид ходит к терапевту, чтобы избавиться от страха перед уколами. Говорит, что фобия началась..

Нидерландская актриса Астрид ходит к терапевту, чтобы избавиться от страха перед уколами. Говорит, что фобия началась давно. [Астрид Нейсен, актриса]:«Это началось, когда я была подростком. Когда надо было сделать прививку, мне хотелось убежать. Я была готова всё разнести, только бы мне не делали укол».

Но уже скоро ей на помощь придёт новая разработка – почти безболезненная инъекция без иглы. Это изобретение нидерландских учёных, основанное на лазерной технологии.

[Давид Фернандес, профессор химической инженерии]:«Мы ускоряем маленькие капельки жидкости, которые проникают в поверхностный слой кожи, и это даёт много преимуществ. Первое – это устранение страха. Кроме того, мы сильно загрязняем природу использованными иглами. Также наша иммунная система работает очень хорошо, когда препарат вводят в поверхностные слои кожи».

Процесс происходит быстрее, чем укус комара. Сама инъекция почти безболезненна, поскольку нервные окончания на коже не затрагиваются.

[Давид Фернандес, профессор химической инженерии]:«За одну миллисекунду ёмкость, содержащую жидкость, нагревают лазером. Внутри образуется пузырь, выталкивающий жидкость со скоростью 100 километров в час. И мы видим, как вещество проникает вглубь примерно на миллиметр».

Прохожие в Брюсселе рады новому методу.

[жительница Брюсселя]:«Я вчера сделала прививку. Признаю, это больно, поэтому это хорошая идея». [жительница Брюсселя]:«Хорошее решение, потому что люди всегда боятся уколов. Тут работает лазер, привиться можно без боли. Просто ощущение, что на кожу попала вода».

Впрочем, сильно радоваться пока рановато. На внедрение метода уйдёт от года до трёх лет.

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