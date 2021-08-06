Опасен ли укус тигрового комара
Комариные укусы можно даже не почувствовать, но эти насекомые теперь не так уж безобидны. Об этом..
Дата загрузки: 2021-08-06
Биолог Дорин Вернер составляет так называемый атлас комаров. Это база данных распространения кровососущих в Германии. Недавно исследователи обнаружили инвазивных азиатских тигровых комаров. Они появились в Пфальце, а также некоторых районах Тюрингии и Франконии.
Эти насекомые могут переносить до 200 видов болезней, включая вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и вирус Западного Нила. Многие заболевания смертельно опасны. При этом против некоторых нет ни вакцин, ни лекарств.
Учёные считают, что чужеродных комаров занесли путешественники.
[Дорин Вернер, биолог]:
«Люди очень быстро могут добраться из пункта А в пункт Б. А это значит, что мы можем переносить не только болезнетворные микроорганизмы, но и комаров. Это происходит и во время международных путешествий, и поездок по стране».
Пока в Германии не обнаружили ни одного случая передачи опасных болезней тигровыми комарами. Но вероятность всегда остаётся.
[Дорин Вернер, биолог]:
«Если мы быстро отреагируем, то сможем остановить размножение комаров. Они не летают дальше чем, на 300 метров. Можно ликвидировать все водоёмы в этом районе и таким способом уничтожить очаг инфекции».
Учёные советуют садоводам не оставлять на участках открытые ёмкости с водой. Так комарам будет некуда откладывать яйца.
Мало кто знает, что комары приносят и пользу. Их личинки фильтруют воду, а куколки обогащают почву микроэлементами. Комариные укусы могут улучшить кровообращение. Эти насекомые находят на теле человека слабые места и, кусая, разрушают мелкие капиллярные тромбы.
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