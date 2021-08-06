Опасен ли укус тигрового комара

Комариные укусы можно даже не почувствовать, но эти насекомые теперь не так уж безобидны. Об этом..

Комариные укусы можно даже не почувствовать, но эти насекомые теперь не так уж безобидны. Об этом предупреждают немецкие учёные.

Биолог Дорин Вернер составляет так называемый атлас комаров. Это база данных распространения кровососущих в Германии. Недавно исследователи обнаружили инвазивных азиатских тигровых комаров. Они появились в Пфальце, а также некоторых районах Тюрингии и Франконии.

Эти насекомые могут переносить до 200 видов болезней, включая вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и вирус Западного Нила. Многие заболевания смертельно опасны. При этом против некоторых нет ни вакцин, ни лекарств.

Учёные считают, что чужеродных комаров занесли путешественники.

[Дорин Вернер, биолог]:

«Люди очень быстро могут добраться из пункта А в пункт Б. А это значит, что мы можем переносить не только болезнетворные микроорганизмы, но и комаров. Это происходит и во время международных путешествий, и поездок по стране».

Пока в Германии не обнаружили ни одного случая передачи опасных болезней тигровыми комарами. Но вероятность всегда остаётся.

[Дорин Вернер, биолог]:

«Если мы быстро отреагируем, то сможем остановить размножение комаров. Они не летают дальше чем, на 300 метров. Можно ликвидировать все водоёмы в этом районе и таким способом уничтожить очаг инфекции».

Учёные советуют садоводам не оставлять на участках открытые ёмкости с водой. Так комарам будет некуда откладывать яйца.

Мало кто знает, что комары приносят и пользу. Их личинки фильтруют воду, а куколки обогащают почву микроэлементами. Комариные укусы могут улучшить кровообращение. Эти насекомые находят на теле человека слабые места и, кусая, разрушают мелкие капиллярные тромбы.

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