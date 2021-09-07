В самом густонаселённом штате Индии – вспышка лихорадки денге

В самом густонаселённом штате Индии – Уттар-Прадеш – вспышка опасной лихорадки денге. Скончалось уже более 100..

В самом густонаселённом штате Индии – Уттар-Прадеш – вспышка опасной лихорадки денге. Скончалось уже более 100 человек.

Заразиться можно через укус комара определённого вида. Такие водятся в крупных городах при тропическом климате.

[Урун Кумар, главврач Агры]:

«Сейчас у нас 27 пациентов с подозрением на денге. В пяти случаях лихорадка уже подтвердилась». [Нанак Саран, чиновник города Праяградж]:

«Мы получили 9000 москитных сеток, чтобы защититься. Сетки распределили по регионам».

В больницах района Фирозабад, откуда началась эпидемия, добавляют койки. Из-за нехватки места их ставят в коридорах и в помещениях, где идёт ремонт.

Эта вирусная лихорадка особенно опасна для детей.

[Динеш Кумар Премии, главврач района Фирозабад]:

«Сообщили о ещё одной смерти от денге. Ситуация постепенно начинает контролироваться благодаря сотрудничеству с общественностью, потому что теперь о болезни знает больше людей».

Из одной деревни начали в панике уезжать жители. Там симптомы денге появились у 200 человек, в 18 случаях диагноз уже подтвердили. В результате в страхе заразиться из посёлка уехали 15 семей.

Лихорадку денге ещё называют костоломной. Она вызывает сильную боль в суставах и мышцах, появляется сыпь. Своё название денге получила от английского «денди» – благодаря своеобразной походке больного. Болеют ею около недели. В тяжёлых случаях начинаются носовое и желудочно-кишечное кровотечения.

Большинство пациентов выживают, однако ежегодно денге убивает около 20 тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: