3000 редких речных черепах выпустили в тропических лесах Перу

3000 вот таких маленьких и весьма резвых черепах нашли свой дом в тропических лесах в Перу...

3000 вот таких маленьких и весьма резвых черепах нашли свой дом в тропических лесах в Перу. Детёныши принадлежат виду терекай из рода щитоногие черепахи. Их вырастили местные биологи.

Сейчас пришла пора самостоятельной жизни. Черепашек привезли к берегам Амазонки.

[Сабрина Пипа, биолог]:

«Это важно для сохранения вида в этом регионе. Здесь на этих черепах охотились многие годы. Наша главная цель – снова заселить ими территорию».

Речных черепах раньше часто употребляли в пищу. Их также держали в качестве домашних питомцев. Теперь этот вид попал в список уязвимых, поэтому его спасают.

[Альберто Суарес, участник программы по сохранению черепах]:

«Этот замечательный процесс начался в 2019 году. Уже прошло три года, и мы очень рады, что всё больше людей поддерживают проект. Он, несомненно, продлится ещё много лет».

За предыдущие два года в Амазонку выпустили 6000 детёнышей черепах.

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