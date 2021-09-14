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Робот будет исследовать норы вомбатов, чтобы спасти их от клещей

Робот будет исследовать норы вомбатов, чтобы спасти их от клещей

Этот небольшой робот будет спасать вомбатов. Сумчатые, внешне напоминающие гигантского хомяка, водятся только в Австралии. В..

Дата загрузки: 2021-09-14

Этот небольшой робот будет спасать вомбатов. Сумчатые, внешне напоминающие гигантского хомяка, водятся только в Австралии. В последнее время их главный враг – клещ, который заражает их опасной болезнью.

Робот будет исследовать запутанные и переплетённые норы вомбатов.

[Скотт Карвер, эксперт по вомбатам]:
«Норы – это такая удивительная среда. Это тайный подземный мир, о котором мы очень мало знаем».

Робота назвали «ВомБот». Он работает на радиоуправлении и оборудован датчиками, которые определяют температуру и влажность.

[Скотт Карвер, эксперт по вомбатам]:
«Норы намного сложнее, чем мы думали. Мы обнаружили, что вомбаты спят и в расширенных комнатах с подстилками, и просто в туннелях».

Робот – один из новейших инструментов для борьбы с саркоптозом, также известным как чесотка. Вомбаты заражаются этой смертельной болезнью через укусы клещей.

[Виктория Вилкинсон, ветеринар]:
«Мы собрали важную информацию, о которой раньше не знали. Мы стали лучше понимать, как клещи выживают в норах».

Исследование показало, что клещи в норах живут дольше зимой, чем летом. Против этих насекомых хотят применять средство от блох для собак и кошек.

Но прежде чем вылечить вомбатов, их сначала нужно догнать. Эти сумчатые могут разгоняться до 40 километров в час.
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