Робот будет исследовать норы вомбатов, чтобы спасти их от клещей

Этот небольшой робот будет спасать вомбатов. Сумчатые, внешне напоминающие гигантского хомяка, водятся только в Австралии. В..

Этот небольшой робот будет спасать вомбатов. Сумчатые, внешне напоминающие гигантского хомяка, водятся только в Австралии. В последнее время их главный враг – клещ, который заражает их опасной болезнью.

Робот будет исследовать запутанные и переплетённые норы вомбатов.

[Скотт Карвер, эксперт по вомбатам]:

«Норы – это такая удивительная среда. Это тайный подземный мир, о котором мы очень мало знаем».

Робота назвали «ВомБот». Он работает на радиоуправлении и оборудован датчиками, которые определяют температуру и влажность.

[Скотт Карвер, эксперт по вомбатам]:

«Норы намного сложнее, чем мы думали. Мы обнаружили, что вомбаты спят и в расширенных комнатах с подстилками, и просто в туннелях».

Робот – один из новейших инструментов для борьбы с саркоптозом, также известным как чесотка. Вомбаты заражаются этой смертельной болезнью через укусы клещей.

[Виктория Вилкинсон, ветеринар]:

«Мы собрали важную информацию, о которой раньше не знали. Мы стали лучше понимать, как клещи выживают в норах».

Исследование показало, что клещи в норах живут дольше зимой, чем летом. Против этих насекомых хотят применять средство от блох для собак и кошек.

Но прежде чем вылечить вомбатов, их сначала нужно догнать. Эти сумчатые могут разгоняться до 40 километров в час.

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