Башкирец добывает мёд диких пчёл, залезая на деревья

Почерневший окуриватель, пятиметровый кожаный ремень кирам и подставка для ног лянге. Эти инструменты для добычи мёда..

Почерневший окуриватель, пятиметровый кожаный ремень кирам и подставка для ног лянге. Эти инструменты для добычи мёда диких пчёл башкирец Ильдар унаследовал от деда. Такое занятие называется бортничеством, а пчеловоды – бортниками. Их в мире осталось немного.

[Ильдар Ягафаров, бортник]:

«Бортевой мёд традиционно собирается старинным способом. Бортник поднимается на дерево с помощью кирама и лянге. Только в нашем Бурзянском районе такое сохранилось».

Ильдар впервые добыл мёд в 13 лет и сразу прикипел душой к этому занятию. Обычно ремесло переходит от отца сыну, но в их семье сложилось иначе.

[Ильдар Ягафаров, бортник]:

«Отцу достались деревья, инструменты, но он не стал заниматься, потому что время Советов, колхозов. Он сказал: «Вот у меня трактор есть, работа есть. Зачем мне куда-то в лес идти, мёд добывать?»»

Деревья с дуплами и пчелиным семейством помечаются знаками родовой принадлежности и переходят по наследству.

[Ильдар Ягафаров, бортник]:

«Борти находятся в самих деревьях. Некоторые борти остались от дедов. Бортям может быть 150-200 лет. И эти деревья всё ещё живые, растут и радуют пчёлками и мёдом нас».

Башкирские бортники создали более совершенные, удобные и надёжные инструменты для добычи мёда, чем их коллеги из других мест. В конце XIX века в России запретили бортничество, поскольку из-за пчеловодов часто вспыхивали лесные пожары.

Сейчас чуть не исчезнувшая традиция понемногу возрождается. Бортевым пчеловодством занимаются в башкирском заповеднике Шульган-Таш. Специалисты постоянно проводят селекционные работы, чтобы повысить у диких пчёл иммунитет, зимостойкость и продуктивность.

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