Мутирует вдвое быстрее: в ЮАР исследуют новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса C.1.2 тревожит южноафриканских учёных. Впервые его обнаружили в мае. Сейчас он распространился в..

Новый штамм коронавируса C.1.2 тревожит южноафриканских учёных. Впервые его обнаружили в мае. Сейчас он распространился в большинстве провинций ЮАР. Также случаи заражения выявили в семи странах Африки, Европы, Азии и Океании.

Опасность этого варианта в том, что он обладает множеством мутаций, в том числе несколькими общими мутациями со штаммами «бета», «альфа» и «гамма», но их комбинация отличается. При этом он мутирует почти в два раза быстрее вариантов, распространяющихся глобально.

Эксперты также отмечают, что новый штамм по сравнению с другими больше всего отличается от исходного вируса, обнаруженного в Ухане. В общей сложности в нём произошло от 44 до 59 мутаций.

[Ричард Лесселлс, эксперт по инфекционным заболеваниям]:

«Какова угроза этого варианта, мы пока не знаем. Мы ещё изучаем его».

Учёных тревожат два вопроса: может ли новый вариант стать заразнее и распространяться быстрее, а также – будут ли вакцины эффективно защищать от этого штамма. Сейчас исследователи проверяют, насколько хорошо антитела нейтрализуют мутировавший вирус.

[Ричард Лесселлс, эксперт по инфекционным заболеваниям]:

«Это напоминание нам в ЮАР и всему миру о том, что пандемия не закончилась, как бы мы этого ни хотели. Когда заканчивается волна, мы думаем, что она последняя, и самое худшее позади. Но этот вирус ещё мутирует и находит способы заражать людей».

Пока ВОЗ не включает новый штамм в списки «вариантов, вызывающих обеспокоенность» и «вариантов, вызывающих интерес». Наиболее опасными считаются четыре штамма – «бета», «альфа», «гамма» и «дельта». Дельта-штамм сейчас доминирует в мире. И новый вариант, по мнению специалистов, пока не способен его вытеснить.

Согласно данным центра «Вектор», в России не выявлено заражений новым штаммом из ЮАР.

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