Индийская бабушка готовит и продаёт пикули, чтобы помочь нуждающимся
В свои 87 лет индийская бабушка Уша Гупта могла бы заслуженно отдыхать. Но она каждый день..
Дата загрузки: 2021-08-10
На кухне своего дома в Нью-Дели пожилая женщина готовит индийские пикули, консервирует их, а потом продаёт через Интернет.
[Уша Гупта, жительница Нью-Дели]:
«Я покупаю манго. Прислуга помогает их нарезать, а потом я готовлю маринованные фрукты. Внучка заказала банки. Мы консервируем пикули и продаём их».
Вырученные деньги поступают в благотворительную организацию, которую основала внучка пожилой индианки. Потом средства идут на помощь нуждающимся.
Уша решила использовать свои кулинарные навыки ради других после того, как полежала с коронавирусом в больнице. Там она увидела много страдающих людей. К тому же её саму тоже постигло несчастье – муж не справился с «ковидом» и умер.
Бабушка и внучка продали уже 200 банок пикулей и пока останавливаться не планируют.
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