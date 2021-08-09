Индийская бабушка готовит и продаёт пикули, чтобы помочь нуждающимся

В свои 87 лет индийская бабушка Уша Гупта могла бы заслуженно отдыхать. Но она каждый день..

В свои 87 лет индийская бабушка Уша Гупта могла бы заслуженно отдыхать. Но она каждый день трудится, чтобы помочь бедным семьям, пострадавшим от пандемии.

На кухне своего дома в Нью-Дели пожилая женщина готовит индийские пикули, консервирует их, а потом продаёт через Интернет.

[Уша Гупта, жительница Нью-Дели]:

«Я покупаю манго. Прислуга помогает их нарезать, а потом я готовлю маринованные фрукты. Внучка заказала банки. Мы консервируем пикули и продаём их».

Вырученные деньги поступают в благотворительную организацию, которую основала внучка пожилой индианки. Потом средства идут на помощь нуждающимся.

Уша решила использовать свои кулинарные навыки ради других после того, как полежала с коронавирусом в больнице. Там она увидела много страдающих людей. К тому же её саму тоже постигло несчастье – муж не справился с «ковидом» и умер.

Бабушка и внучка продали уже 200 банок пикулей и пока останавливаться не планируют.

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