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Почему на старинном рынке в Индии торгуют только женщины

Почему на старинном рынке в Индии торгуют только женщины

Этот старинный рынок ломает стереотипы. Все 5000 торговцев здесь – женщины. В Индии обычно кормильцы в..

Дата загрузки: 2021-11-15

Этот старинный рынок ломает стереотипы. Все 5000 торговцев здесь – женщины. В Индии обычно кормильцы в семье – мужчины. Но в Импхале на востоке страны всё сложилось иначе.

В средние века местные мужчины постоянно воевали, а женщины выращивали рис, занимались ремёслами и торговали на рынке. Так и содержали семью. В итоге вся торговля перешла в руки женщин. И традиции уже 500 лет.

Женский базар называется «Нупи Кейтель», то есть «Рынок матерей». Торговать здесь могут только замужние.

[продавщица]:
«Мы продаём здесь всё: овощи, предметы домашнего обихода, одежду и косметику».

«Рынок матерей» – главный торговый центр города. Рынок делится на две половины. В одной продают продукты, в другой текстиль и другие товары.

Рынок в Импхале уникален для Азии, где торговлей в основном занимаются мужчины.
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