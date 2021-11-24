Редкий ковёр китайского императора продали на аукционе за $7,7 млн

Этот редкий китайский ковёр XVI века был скрыт от публики 34 года. А теперь его продали..

Этот редкий китайский ковёр XVI века был скрыт от публики 34 года. А теперь его продали на аукционе в Париже в полтора раза дороже, чем рассчитывали.

Это один из 16 полностью сохранившихся ковров с драконами, вытканных при династии Мин. Оба дракона тянутся к жемчужине.

[Луиз Бродхерст, эксперт по восточным коврам]:

«Особенность этого ковра в его форме и рисунке. Его соткали специально для императорского трона. Ковёр клали на квадратное возвышение, на котором стоял трон императора».

Дракон – символ власти императора. Жемчужина – это совершенство и процветание. Облака символизируют божественный мир, а волны – Землю. Трон стоял в центре ковра, а восседающий на нём император считался представителем Неба на Земле.

Размеры изделия – пять на четыре с половиной метра. Ковёр соткали в мастерской при Императорском дворце в Запретном городе в Пекине. Изначально фон изделия был красным, но со временем выцвел и стал жёлтым. Однако ворс прекрасно сохранился и по-прежнему толстый.

[Луиз Бродхерст, эксперт по восточным коврам]:

«Это настоящий шедевр. Многие музеи и частные коллекционеры ищут произведения искусства, которые были бы изумительно красивыми и ценными с точки зрения истории и того, кому принадлежали. В этом ковре собраны все достоинства».

Из 16 ковров с драконами девять хранятся в Императорском дворце в Пекине, а семь принадлежат частным коллекционерам. Это изделие купили в Китае в 20-м году прошлого века супруги из США. В 87-м продали его частному коллекционеру из Швейцарии. Он и выставил ковёр на торги. Сейчас его продали за семь миллионов 740 тысяч долларов.

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