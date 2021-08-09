Обед на 3000 человек: берлинцы попрощались с аэропортом «Тегель»
Вот так берлинцы и в целом жители Германии прощаются с аэропортом «Тегель». На бывшей взлётно-посадочной полосе..
Дата загрузки: 2021-08-10
Прощальный обед решили организовать как послание миру в период пандемии.
[Мартин Экниг, представитель организаторов]:
«Когда сидите за столом, то не видно слова. А здесь написано «Берлин любит вас». Это очень простое послание, которое понимают во всём мире. Так мы хотим показать миру, что Берлин здесь и открыт для бизнеса».
На мероприятие могли попасть не все. Пускали только с сертификатом о вакцинации.
[Берндт Штайнхофф, посетитель]:
«Аэропорт «Тегель» всегда приятно посетить. Отсюда мы больше путешествовать не можем, поэтому мы пришли сюда есть, пить и веселиться».
[Сигрид Штайнхофф, посетительница]:
«Приятно, что так много людей и я смогла присоединиться. Нам этого не хватало».
Как ожидается, нынешний терминал аэропорта будет преобразован в университетский кампус.
[Михаэль Мюллер, мэр Берлина]:
«Конечно, расставаться грустно, потому что «Тегель» долго был нашим берлинским аэропортом. Но мы видим прогресс, есть планы по повторному использованию».
Аэропорт «Тегель» работал с 1939-го. Обслуживал более 12 миллионов пассажиров в год.
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