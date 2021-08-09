Обед на 3000 человек: берлинцы попрощались с аэропортом «Тегель»

Вот так берлинцы и в целом жители Германии прощаются с аэропортом «Тегель». На бывшей взлётно-посадочной полосе..

Вот так берлинцы и в целом жители Германии прощаются с аэропортом «Тегель». На бывшей взлётно-посадочной полосе устроили обед на 3000 персон. 8 ноября 2020 года отсюда вылетел последний рейс. Теперь главной воздушной гаванью Германии стал новый аэропорт Берлин-Бранденбург.

Прощальный обед решили организовать как послание миру в период пандемии.

[Мартин Экниг, представитель организаторов]:

«Когда сидите за столом, то не видно слова. А здесь написано «Берлин любит вас». Это очень простое послание, которое понимают во всём мире. Так мы хотим показать миру, что Берлин здесь и открыт для бизнеса».

На мероприятие могли попасть не все. Пускали только с сертификатом о вакцинации.

[Берндт Штайнхофф, посетитель]:

«Аэропорт «Тегель» всегда приятно посетить. Отсюда мы больше путешествовать не можем, поэтому мы пришли сюда есть, пить и веселиться». [Сигрид Штайнхофф, посетительница]:

«Приятно, что так много людей и я смогла присоединиться. Нам этого не хватало».

Как ожидается, нынешний терминал аэропорта будет преобразован в университетский кампус.

[Михаэль Мюллер, мэр Берлина]:

«Конечно, расставаться грустно, потому что «Тегель» долго был нашим берлинским аэропортом. Но мы видим прогресс, есть планы по повторному использованию».

Аэропорт «Тегель» работал с 1939-го. Обслуживал более 12 миллионов пассажиров в год.

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