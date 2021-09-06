В индийском городе вскоре могут пропасть конные повозки

Конные повозки уже не популярны Праяградж, Индия Такие двуколки раньше были главным транспортом в индийском городе..

Конные повозки уже не популярныПраяградж, Индия

Такие двуколки раньше были главным транспортом в индийском городе Праяградж. Но автобусы, машины и мотоциклы со временем отвоевали дороги. Вскоре традиционные конные повозки могут совсем исчезнуть.

[владелец конной повозки]:«На конной повозке ездили мои дед и отец. Последние 25 лет я тоже занимаюсь этим. Но теперь у нас мало пассажиров, поскольку появился другой транспорт. Мы едва сводим концы с концами».

Некоторые местные жители продолжают нанимать двуколки, чтобы поддержать их владельцев.

[пассажир конной повозки]:«Надеюсь, эта профессия выживет, и извозчики смогут обеспечивать свои семьи. Это также спасёт лошадей, ведь в противном случае от них придётся отказаться».

Праяградж находится на севере Индии. Ещё в прошлом веке его жители любили кататься на конных повозках. Это позволяло им неспешно насладиться красотами города, в том числе архитектурными достопримечательностями колониальной эпохи. Здесь также часто проводили конные бега.

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