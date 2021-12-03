Сотни пауков изъяли у пассажиров аэропорта в Колумбии

Работникам таможни нужно иметь крепкие нервы, и это доказывает случай в Колумбии. В чемодане у двух..
Дата загрузки: 2021-12-03
[Каролина Уррутия, министр по защите окружающей среды]:
«Районное министерство защиты окружающей среды и полиция аэропорта изъяло более 309 диких пауков, которых перевозили два гражданина Германии. Внутри багажа было 232 взрослых птицееда, один скорпион с девятью детёнышами, девять паучьих яиц и 67 тараканов».
Немцы утверждают, что везли пауков для научно-исследовательских целей, но власти говорят, что у них нет на это разрешения.
Колумбия – давняя мишень для незаконных торговцев дикими животными. Она входит в 17 стран мира с самым обширным биоразнообразием.
В этом году колумбийские таможенники изъяли уже более 11 тысяч образцов – животных или частей их тела. Так, в сентябре у контрабандистов обнаружили более 3,5 тысяч акульих плавников, которые везли в Гонконг. Их сняли примерно с тысячи акул.
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