В Рим вернулись очереди из туристов

Казалось, этого не случится никогда. Но худшие прогнозы не оправдались, и на улицы Рима этим летом..

Казалось, этого не случится никогда. Но худшие прогнозы не оправдались, и на улицы Рима этим летом всё же вернулись очереди из туристов.

Несмотря на 30-градусную жару, сотни людей ждут в надежде увидеть Пантеон.

[Томас Урнес, турист из Греции]:

«От того места сюда около 40 минут. (Журналист: И вам нравится?) Не очень, слишком жарко». [Альваро Дель Рио, турист из Испании]:

«Почему? Потому что нужно подождать. Да, не очень приятно, но всем всё равно, лишь бы туда попасть».

Туристы исчезли из Италии, когда в феврале прошлого года здесь начали выявлять первых заболевших COVID. Страна первой в Европе закрылась для путешественников и ввела локдаун.

Сегодня меры ослабляют. Однако всем посетителям на входе нужно предъявить сертификаты вакцинации или отрицательный тест на COVID.

[Мария Джувинович, туристка из Австрии]:

«Это наш последний день, мы хотели побывать в Пантеоне. Мы не можем упустить такой возможности, поэтому встали в очередь. Нормально. Вчера мы два часа ждали теста на COVID, так что…»

Стоять в очереди готовы даже местные жители.

[Пьеро Лапенья, житель Рима]:

«В мире только один Пантеон. Если хотите его увидеть, нужно подождать. А не хотите, просто купите книгу и почитайте её дома».

На туризм приходится 13% ВВП Италии. В 2019 году столицу страны посетило более 19 миллионов туристов. В этом году ожидают, что посетителей будет около 14,5 миллионов.

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