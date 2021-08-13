Вслед за пожарами Турцию теперь топит
Одно бедствие за другим. Не успела Турция погасить пожары на юге, как начался новый природный катаклизм..
Дата загрузки: 2021-08-13
11 человек погибли, более 1300 были эвакуированы. Многие остаются в ловушке в своих домах. Людей вывозят на лодках и вертолётах. Размещают в любых свободных помещениях. Так, около 700 человек поселили в студенческих общежитиях.
Больше всего погибших – не менее десяти – в провинции Кастамону. Ещё один человек погиб в районе Синоп.
Доступ во многие регионы по автомобильным трассам пока закрыт, поскольку из-за наводнений обрушились мосты. Также некоторые населённые пункты остаются без электричества.
Стоит отметить, что летом на севере Турции наводнения бывают часто. В это время года дожди здесь особенно сильные и обильные. В прошлом году из-за разгула водной стихии погибло не менее пяти человек.
Что касается пожаров на юге Турции, то, по данным спасателей, почти все их удалось локализовать. В этом году огонь выжег рекордную территорию в тысячи гектаров и убил восемь человек.
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