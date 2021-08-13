Вслед за пожарами Турцию теперь топит

Одно бедствие за другим. Не успела Турция погасить пожары на юге, как начался новый природный катаклизм..

Одно бедствие за другим. Не успела Турция погасить пожары на юге, как начался новый природный катаклизм на севере. Это наводнения на Черноморском побережье. Их вызвали сильные дожди.

11 человек погибли, более 1300 были эвакуированы. Многие остаются в ловушке в своих домах. Людей вывозят на лодках и вертолётах. Размещают в любых свободных помещениях. Так, около 700 человек поселили в студенческих общежитиях.

Больше всего погибших – не менее десяти – в провинции Кастамону. Ещё один человек погиб в районе Синоп.

Доступ во многие регионы по автомобильным трассам пока закрыт, поскольку из-за наводнений обрушились мосты. Также некоторые населённые пункты остаются без электричества.

Стоит отметить, что летом на севере Турции наводнения бывают часто. В это время года дожди здесь особенно сильные и обильные. В прошлом году из-за разгула водной стихии погибло не менее пяти человек.

Что касается пожаров на юге Турции, то, по данным спасателей, почти все их удалось локализовать. В этом году огонь выжег рекордную территорию в тысячи гектаров и убил восемь человек.

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