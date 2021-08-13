Восемь человек выжили во время крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Восемь человек пропали без вести во время крушения вертолёта Ми-8 на полуострове Камчатка. Ещё восьмерых удалось..

Восемь человек пропали без вести во время крушения вертолёта Ми-8 на полуострове Камчатка. Ещё восьмерых удалось спасти. Воздушное судно упало в Курильское озеро. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребёнок. Среди выживших его нет.

Вертолёт должен был доставить туристов на экскурсию. Во время полёта над озером стоял туман. Когда до берега оставалось 700 метров, вертолёт упал в воду. Звук удара услышали сотрудники Кроноцкого заповедника, ждавшие этих туристов. Они сразу сели в лодки и направились к месту трагедии.

Восемь человек смогли выбраться с тонущего вертолёта.

Виктор – один из них. Когда внутрь хлынула вода, он отстегнулся. Рядом сидел сын друга. Его отстегнуть не успел.

[Виктор Стрелкин, спасшийся пассажир]:

«Меня подняло сразу наверх. Сверху было немного воздуха, я успел вдохнуть, и это всё сразу заполнилось водой. Куда-то нырять вниз? Вообще было непонятно. Я сидел на первом ряду, и дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой. И, видимо, остатки воздуха или вода меня туда чуть-чуть подтолкнули».

Стекло в кабине было разбито, и Виктор выбрался из вертолёта. По его словам, всплывал с глубины восемь-девять метров. Вода была ледяной.

[Виктор Стрелкин, спасшийся пассажир]:

«На животе держаться не мог, плыл на спине. И, если бы не люди, которые стояли на берегу… Фактически, через пять минут подошли первые две лодки. Пять минут. Мы уже думали, если бы ещё пять минут, и, скорее всего, люди начали бы тонуть».

Двое выживших получили серьёзные травмы.

[Владимир Солодов, губернатор Камчатского края]:

«Благодаря очень быстрым действиям инспекторов заповедника удалось спасти восемь человек из числа пассажиров. Двое из них находятся в тяжёлом положении, но у врачей нет опасения относительно их жизни».

Курильское озеро – вулканического происхождения, поэтому очень глубокое. Предполагают, что упавший вертолёт лежит на глубине примерно 140 метров. Поднять его планируют с помощью понтонов.

Следователи считают, что причиной крушения могли стать плохая погода, ошибка пилота или техническая неисправность.

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