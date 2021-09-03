В Боливии спасают животных, пострадавших в лесных пожарах

В Боливии полыхают лесные пожары, в которых сильно страдают животные. Местные жители пытаются им помочь –..

В Боливии полыхают лесные пожары, в которых сильно страдают животные. Местные жители пытаются им помочь – пожарные и ветеринары создают специальные команды добровольцев.

Для этих двух больших кошек помощь пришла слишком поздно. Как рассказали местные жители, животные задохнулись от густого дыма.

Этому барсуку повезло больше.

[Марсело Уртадо, пожарный-доброволец]:

«Мы пожарные-добровольцы в городе Роборе. Спасли этого барсука. Он очень хотел пить, и мы его напоили. Мы нашли его там, где когда-то была природа. Этот район опустошён. Мы призываем защитить животных».

В эту ветеринарную клинику в Роборе несут пострадавших животных – местные специалисты помогают им и оставляют на реабилитацию.

[Херхес Суарес Раус, ветеринар]:

«Приехав в Роборе, мы спасли этого муравьеда, который бежал из горящей зоны в парке Немби Гуасу. Как видно, животные приходят в поисках еды и воды».

По данным властей, в результате нынешних пожаров пострадало 840 гектаров леса. В противостоянии огню задействованы тысячи специалистов, но сдержать его сложно из-за огромных площадей возгорания.

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