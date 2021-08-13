Робот-хамелеон поможет усовершенствовать технологию активного камуфляжа

У хамелеонов появился подражатель. Это робот, который способен изменить свой цвет и слиться с окружающей средой...

У хамелеонов появился подражатель. Это робот, который способен изменить свой цвет и слиться с окружающей средой. Его создали корейские учёные из Сеульского университета.

У робота мягкое покрытие, имитирующее кожу. Состоит из прозрачных полимерных слоёв, чёрных чернил и покрытия из термохромных жидких кристаллов. Также в него встроены нагревательные элементы из серебряной нанопроволоки. Она позволяет воспроизводить разные узоры.

Цвет искусственной кожи меняется под воздействием температуры. Нужный оттенок определяют датчики, установленные на животе робота. Они передают информацию нагревательной системе, и та меняет цвет покрытия.

[Сон Хван Ко, сотрудник Сеульского университета]:

«Мы можем использовать эту технологию для разработки военных роботов-разведчиков и камуфлированной военной формы, способной изменять цвет в соответствии с окружающей средой».

С помощью этой технологии также можно создавать модную одежду или автомобильную краску. Пока она уникальна.

[Сон Хван Ко, сотрудник Сеульского университета]:

«Большинство существующих технологий активного камуфляжа основаны на проецировании фона на светоотражающий материал. Он дорогой и негибкий. Наши технологии позволяют с очень низкими затратами изготавливать эффективную маскирующую мягкую кожу».

Учёные продолжают тестировать робота-хамелеона. Они также планируют создать усовершенствованную модель.

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