В Андалусии бегут от лесных пожаров

В испанской Андалусии люди бегут из домов, спасаясь от пламени. Сильные лесные пожары полыхают близ курорта..

В испанской Андалусии люди бегут из домов, спасаясь от пламени. Сильные лесные пожары полыхают близ курорта Коста-дель-Соль. В воскресенье эвакуироваться пришлось ещё шести городкам. Ранее это уже сделали пять. В целом свои дома покинуло около двух тысяч человек.

Некоторые разместились в этом спортивном центре в городке Ронда.

[эвакуированный]:

«Он шёл очень быстро. Нас выгнали, я вышел в одной одежде, оставил там всё – даже животных: собаку и несколько кошек. Надеюсь, с ними всё хорошо. Никогда бы не подумал, что так случится. Над деревней было огромное облако дыма, было страшно». [эвакуированная]:

«Никогда такого не видела – пламя передвигалось по горам, это что-то невообразимое».

Людей в беде не бросают – помогают добровольцы. Несут еду, воду, стулья и одеяла.

[Марипас Фернандес, мэр Ронды]:

«Я в шоке. Во-первых, из-за трагедии, которая разыгрывается вокруг нас, и во-вторых, из-за огромной солидарности, которую демонстрируют другие города региона, помогая людям, вынужденным так быстро покинуть свои дома».

Огонь полыхает со среды и, по словам пожарных, распространяется в разные стороны. Его раздувает сильный ветер. Ситуацию осложняет жара. Погиб один пожарный. Теперь сражаться с огнём помогают и военные.

Дым видно за много километров. Выгорело уже около 6 тысяч гектаров густых лесов.

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