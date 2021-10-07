Выжженному пожарами греческому острову теперь угрожают наводнения

Греческие волонтёры вступили в гонку со временем. Они вырубают обгоревшие деревья и укрепляют водозащитные сооружения на..

[Яннас Георгиу, волонтёр]:

«Если погода позволит, то мы успеем, но опасность приближается».

Греческие волонтёры вступили в гонку со временем. Они вырубают обгоревшие деревья и укрепляют водозащитные сооружения на острове Эвбея. Вскоре начнётся сезон дождей, а из-за пожаров этот район стал уязвимым перед наводнениями.

Это лето в Греции стало самым жарким за последние 30 лет. Засуха спровоцировала природные пожары. Огонь выжег почти 120 тысяч гектаров леса. Не стало растительности, которая поглощала бы влагу во время дождей. Теперь прибрежным деревням угрожает наводнение.

Инженер-геодезист Ставрос Бенос руководит восстановлением пострадавшего острова. Власти также поручили ему заново посадить лес.

[Ставрос Бенос, инженер-геодезист]:

«Наша страна должна учиться на ошибках и предотвращать бедствия».

Тем временем сквозь пепелище пробиваются цветы и трава. А значит, растительность постепенно восстановится.

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