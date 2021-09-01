Тысячи людей бегут от пожара близ озера Тахо в США
Огромное число пожарных собралось, чтобы защитить американское озеро Тахо от бушующих лесных пожаров. Бедствие уже заставило..
Дата загрузки: 2021-09-01
Это город Саут-Лейк-Тахо. Гористая местность вокруг озера популярна среди отдыхающих. Обычно здесь много туристов. Однако из стремительного распространения пожара «Кальдор» улицы опустели. Здесь прошла массовая эвакуация, во время которой люди стояли в многочасовых пробках.
Около 20 человек отказалась эвакуироваться.
[Тод Джонсон, житель Саут-Лейк-Тахо]:
«Пытаюсь собрать некоторые вещи, которые мне действительно дороги. Но это всё. Я пообещал сыну, что уеду, как только увижу огонь. Я остаюсь, чтобы помочь пожарным».
[Билл Робертс, житель Саут-Лейк-Тахо]:
«Ветер сегодня беспокоит больше, чем вчера. Завтра он станет ещё опаснее».
Пожар «Кальдор» уже пересёк две автомагистрали и спускается по склонам в бассейн Тахо. Здесь работает почти 20 вертолётов. Однако тушению мешает сильный дым.
Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ожидается сильный ветер и низкая влажность.
В целом в Калифорнии зафиксированы десятки очагов возгорания. С ними борется более 15 тысяч пожарных. Помимо «Кальдора», ещё одним крупным пожаром стал «Дикси» – второй по масштабам в истории штата. Он горит на площади в 3000 квадратных километров.
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