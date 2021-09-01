Тысячи людей бегут от пожара близ озера Тахо в США

Огромное число пожарных собралось, чтобы защитить американское озеро Тахо от бушующих лесных пожаров. Бедствие уже заставило..

Огромное число пожарных собралось, чтобы защитить американское озеро Тахо от бушующих лесных пожаров. Бедствие уже заставило тысячи людей оставить свои дома в штате Калифорния. Многих жителей населённых пунктов в Неваде также предупредили о возможной эвакуации.

Это город Саут-Лейк-Тахо. Гористая местность вокруг озера популярна среди отдыхающих. Обычно здесь много туристов. Однако из стремительного распространения пожара «Кальдор» улицы опустели. Здесь прошла массовая эвакуация, во время которой люди стояли в многочасовых пробках.

Около 20 человек отказалась эвакуироваться.

[Тод Джонсон, житель Саут-Лейк-Тахо]:

«Пытаюсь собрать некоторые вещи, которые мне действительно дороги. Но это всё. Я пообещал сыну, что уеду, как только увижу огонь. Я остаюсь, чтобы помочь пожарным». [Билл Робертс, житель Саут-Лейк-Тахо]:

«Ветер сегодня беспокоит больше, чем вчера. Завтра он станет ещё опаснее».

Пожар «Кальдор» уже пересёк две автомагистрали и спускается по склонам в бассейн Тахо. Здесь работает почти 20 вертолётов. Однако тушению мешает сильный дым.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ожидается сильный ветер и низкая влажность.

В целом в Калифорнии зафиксированы десятки очагов возгорания. С ними борется более 15 тысяч пожарных. Помимо «Кальдора», ещё одним крупным пожаром стал «Дикси» – второй по масштабам в истории штата. Он горит на площади в 3000 квадратных километров.

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