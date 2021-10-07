Она – на горе с биноклем, он – с парашютом тушит пожары

Сразу за однокомнатным домиком на горе открывается обзор в 360 градусов на пустынную и гористую местность..

Сразу за однокомнатным домиком на горе открывается обзор в 360 градусов на пустынную и гористую местность американского штата Монтана.

Самсара Даффи внимательно смотрит в бинокль сквозь дым от пожаров, который приносит из штатов Айдахо и Орегон.

Внезапно она замирает. Похоже, заметила дым, который поднимается от сухого дерева в долине. Затем говорит, что это ложная тревога.

[Самсара Даффи, жительница штата Монтана]:

«Отсюда всегда хороший вид. Мне нужно регулярно осматривать всё на наличие дыма или других проблем. Пока всё хорошо».

Вот уже 25 лет Самсара приезжает сюда на всё лето, чтобы помогать в борьбе с пожарами. До домика нужно 10 километров идти пешком.

Для неё всё это – своеобразный отпуск. Правда, погода обычно жаркая.

[Самсара Даффи, жительница штата Монтана]:

«Тут лето такое, что всем непросто, включая и меня».

Такой примитивный способ обнаружения пожаров стал очень актуальным после огненного бедствия 1910 года, когда сгорел примерно миллион 200 тысяч гектаров леса. К 50 годам по всем США появилось около 5000 точек для отслеживания пожаров. С тех пор многие закрылись, поскольку человека заменили инфракрасные датчики и дроны. Сегодня работает около 400 таких точек.

В сотнях миль отсюда её муж Марк Даффи готовится прыгнуть с парашютом, чтобы погасить очаг возгорания. Он входит в элитное подразделение пожарных. Таких в США всего 320.

[Марк Даффи, пожарный]:

«Выйти и погасить пожар – это важная задача, важная работа. Чувствую, что выполнил свой долг, если удаётся вовремя погасить огонь».

Марк совершил уже более 100 прыжков. При этом он и его жена в летние месяцы почти не видятся.

[Самсара Даффи, жительница штата Монтана]:

«Самый долгий период, когда мы не виделись, – это наверное 6,5 недель. Но в среднем это где-то по четыре недели, 4-5 недель. Зависит от сезона».

Этим летом пожары охватили почти два миллиона гектаров территории. Это на 20% больше, чем в 2020-м году. То есть это было худшее лето за всю историю наблюдений.

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