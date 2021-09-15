Ветеринары вышли искать обгоревших животных после пожара в Испании

Пожар на южном побережье Испании, который полыхал почти неделю, удалось взять под контроль. Помогли дожди и..

Пожар на южном побережье Испании, который полыхал почти неделю, удалось взять под контроль. Помогли дожди и усилия пожарных.

С 8 сентября огонь выжег почти 10 тысяч гектаров леса и кустарников. В пострадавших районах находят обгоревший транспорт, включая грузовики и бульдозеры.

Приехали сюда и ветеринары в поисках обгоревших животных.

[Вирхин Валграэве, ветеринар]:

«Все знают, что здесь был сильный пожар. И сегодня первый день, когда огонь взяли под контроль. Вот почему мы пришли сюда с едой, лекарствами и всем остальным для животных. Будем искать пострадавших обгоревших зверей у дорог и помогать им».

На тушение бросили около 1000 пожарных и военных, а также примерно 50 самолетов. Это был один из самых сложных очагов возгораний для Испании за последнее время. Погиб один пожарный.

Пожар разгорелся на прошлой неделе благодаря сильным ветрам. Огонь охватил горный район близ прибрежного курорта Эстепона, который популярен среди британских туристов и пенсионеров.

Из зоны бедствия эвакуировали около 2000 человек. Как сообщается, большинству уже разрешили вернуться.

Власти считают, что возгорание началось в результате поджога. Расследование продолжается.

Короткая ссылка на эту страницу: