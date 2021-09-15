Бизнес-магнат с семьёй погиб при крушении самолёта в Бразилии

Семь человек погибли в результате крушения самолёта в Бразилии. Воздушное судно было легкомоторным. На борту было..

Семь человек погибли в результате крушения самолёта в Бразилии. Воздушное судно было легкомоторным.

На борту было два члена экипажа и пять пассажиров – семья бразильского бизнес-магната Селсо Сильвейры Мелло Филью: он сам, его жена и трое детей. Самолёт также принадлежал ему.

Инцидент произошёл в штате Сан-Паулу.

Как сообщают власти города Пирасикаба, самолёт вылетел из аэропорта и через 15 секунд упал в лесополосе близ местного технологического колледжа. Тут же последовал взрыв. На место оперативно прибыли шесть пожарных машин.

Причина крушения неизвестна. Ведётся следствие.

Погибший бизнесмен был акционером компании Cosan – одного из крупнейших в Бразилии производителей биотоплива.

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