Бизнес-магнат с семьёй погиб при крушении самолёта в Бразилии
Семь человек погибли в результате крушения самолёта в Бразилии. Воздушное судно было легкомоторным. На борту было..
Дата загрузки: 2021-09-15
Семь человек погибли в результате крушения самолёта в Бразилии. Воздушное судно было легкомоторным.
На борту было два члена экипажа и пять пассажиров – семья бразильского бизнес-магната Селсо Сильвейры Мелло Филью: он сам, его жена и трое детей. Самолёт также принадлежал ему.
Инцидент произошёл в штате Сан-Паулу.
Как сообщают власти города Пирасикаба, самолёт вылетел из аэропорта и через 15 секунд упал в лесополосе близ местного технологического колледжа. Тут же последовал взрыв. На место оперативно прибыли шесть пожарных машин.
Причина крушения неизвестна. Ведётся следствие.
Погибший бизнесмен был акционером компании Cosan – одного из крупнейших в Бразилии производителей биотоплива.
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