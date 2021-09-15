Телеканал NTD

Бизнес-магнат с семьёй погиб при крушении самолёта в Бразилии

Бизнес-магнат с семьёй погиб при крушении самолёта в Бразилии

Семь человек погибли в результате крушения самолёта в Бразилии. Воздушное судно было легкомоторным. На борту было..

Дата загрузки: 2021-09-15

Семь человек погибли в результате крушения самолёта в Бразилии. Воздушное судно было легкомоторным.

На борту было два члена экипажа и пять пассажиров – семья бразильского бизнес-магната Селсо Сильвейры Мелло Филью: он сам, его жена и трое детей. Самолёт также принадлежал ему.

Инцидент произошёл в штате Сан-Паулу.

Как сообщают власти города Пирасикаба, самолёт вылетел из аэропорта и через 15 секунд упал в лесополосе близ местного технологического колледжа. Тут же последовал взрыв. На место оперативно прибыли шесть пожарных машин.

Причина крушения неизвестна. Ведётся следствие.

Погибший бизнесмен был акционером компании Cosan – одного из крупнейших в Бразилии производителей биотоплива.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...