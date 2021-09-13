4 человека погибли при крушении самолёта в Иркутской области

Это первые кадры с места крушения пассажирского самолёта в Иркутской области. Двухмоторное воздушное судно L-410 совершило..

Это первые кадры с места крушения пассажирского самолёта в Иркутской области. Двухмоторное воздушное судно L-410 совершило жёсткую посадку в четырёх километрах от своего пункта назначения – села Казаченского.

На борту было 14 человек и два члена экипажа. 12 человек выжило. Самолёт упал с низкой высоты. Некоторым даже удалось выбраться.

[Вячеслав Федосеенко, начальник ГУ МЧС по Иркутской области]:

«На месте аварийной посадки самолёта проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлекается порядка 50 человек и десяти единиц техники. К сожалению, погибло четыре человека. Спасательная операция продолжается».

Самолёт вылетел из Иркутска и пропал с радаров, когда повторно заходил на посадку.

Предварительная версия крушения – отказ техники. Однако окончательный вердикт вынесут специалисты. Уже возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на воздушном транспорте».

Самолёты L-410 – это чешская модель. Они очень популярны в Сибири, поскольку могут летать в экстремальных погодных условиях и садиться на пересечённой местности, например, в горах.

Для местных жителей это своеобразные воздушные маршрутки. На таких доставляют людей в деревни, куда сложно добраться по земле.

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