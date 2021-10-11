В Татарстане разбился самолёт с парашютистами

С этого самолёта должны были совершить прыжки 20 парашютистов – опытных и новичков. Однако, не успев..

С этого самолёта должны были совершить прыжки 20 парашютистов – опытных и новичков. Однако, не успев набрать нужной высоты, воздушное судно рухнуло в нескольких километрах от аэродрома. Трагедия произошла рядом с Мензелинском в Татарстане.

Упавшее судно загорелось. Подоспевшие спасатели быстро затушили огонь. Погибли 16 человек, в том числе – два пилота. Шестерых парашютистов удалось спасти, но они получили тяжёлые травмы. По словам одного из выживших, все были не пристёгнуты и в момент падения летали по салону.

Лёгкий двухмоторный самолёт Let L-410 принадлежал Мензелинскому аэроклубу. Его руководство исключает ошибку пилотов. Также оно заявляет, что перед полётом судно проверили, и всё работало штатно.

По версии местных властей, причиной крушения мог стать отказ двигателя, возможно, из-за попадания в него птицы. Известно, что пилот пытался посадить самолёт, но посадка оказалась слишком жёсткой.

Полёты в аэроклубе приостановили до конца расследования.

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