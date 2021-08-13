500 лет со дня падения Теночтитлана: в Мехико вспоминают Империю ацтеков
Культура ацтеков ожила в самом сердце Мехико – на площади Конституции. 500 лет назад здесь ещё..
Дата загрузки: 2021-08-13
В память об этом событии на площади установили 16-метровую копию пирамиды «Темпло Майор». На вершине оригинального сооружения находились два храма, построенные в честь двух индейских божеств.
Сейчас рядом с копией пирамиды потомки ацтеков вспоминают историю гибели империи, а также культуру своего народа.
[Серхио Рамирес, участник праздника]:
«Очень важно, чтобы люди знали о своём происхождении, о своих корнях. Это так же, как у дерева. Чем глубже корни, тем сильнее и крупнее листья».
История Теночтитлана началась в 1325 году. Ацтеки построили город на острове в солёном озере Тескоко. Он был изрезан каналами, а дамбы и мосты ограждали его от водотоков.
За 200 лет население Теночтитлана выросло до 200 тысяч человек. А испанский губернатор говорил, что в городе миллион жителей. Когда они подняли восстание, то собрали армию из 200 тысяч взрослых мужчин. Это означает, что в начале XVI века Теночтитлан, возможно, был самым крупным городом на планете.
У ацтеков были хорошо развиты сельское хозяйство и торговля. В то же время они совершали человеческие жертвоприношения во время религиозных ритуалов.
После падения Теночтитлана испанцы разрушили уцелевшие здания. На их руинах построили Мехико.
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