[Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области]:

«Мы видим только то, что, к сожалению, все погибли».

В лесу под Иркутском разбился грузовой самолёт Ан-12. На его борту находились девять человек, в том числе пять членов экипажа. Все погибли.

Ан-12, принадлежащий белорусской компании «Гродно», летел из Якутска в Иркутск. При заходе на посадку экипаж сообщил, что необходимо уйти на второй круг. После этого самолёт пропал с радаров. Его обнаружили в семи километрах от Иркутска в районе села Пивовариха.

На место выехали более 40 спасателей, задействовано 17 единиц техники. Из-за разлившегося топлива огонь охватил территорию в 300 квадратных метров.

Известно, что на борту самолёта находились трое граждан Беларуси, двое граждан Украины и четверо россиян. Обнаруженные останки отправили на экспертизу. Она займёт несколько дней. Спасатели также нашли два бортовых самописца.

Следователи выясняют причины авиакатастрофы. В числе версий – плохая погода и техническая неисправность.

Самолёты Ан-12 выпускали с 57-го по 73-й годы. С 81-го их производят в Китае. За всё время эксплуатации в результате катастроф и серьёзных аварий было потеряно более 240 единиц этой техники.

Самолёты белорусской компании «Гродно» выполняют внутренние российские рейсы, доставляя грузы.

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