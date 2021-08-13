Где можно почитать оригиналы писаний возрастом 2500 лет

В оригинале почитать записи, которым 2500 лет. Такое возможно в этой библиотеке в городе Бодх-Гая на..

[Вивекананд Гири, отшельник]:

«Эту библиотеку основал между 1867 и 1880 годами преподобный Нараян Гири. С помощью этих писаний я узнал, что главной её миссией было собрать древние писания буддизма и индуизма и сделать эти учения доступными для всех слоёв общества».

В оригинале почитать записи, которым 2500 лет. Такое возможно в этой библиотеке в городе Бодх-Гая на востоке Индии. При местном храме хранятся очень редкие индуистские и буддистские древние писания. Происхождение некоторых из них до сих пор неизвестно.

Храм называется Шанкарачарья. Его библиотека достаточно известна в научных кругах не только Индии, но и других стран. Сюда в поисках знаний наведывались знаменитые индийские учёные. В начале прошлого века членами библиотеки также числились учёные из Великобритании, США, Мьянмы, Кореи и Шри-Ланки.

Считается, что Бодх-Гая – это город, где 2,5 тысячи лет назад обрёл просветление и стал буддой индийский принц Гаутама Сиддхартха.

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