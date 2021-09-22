Как живётся канадцу на рукотворном острове уже 17 лет

Канадец Шэдоу устал от жизни в городе и мечтал жить на природе, занимаясь её сохранением. Он построил плавучий остров на реке, обустроил его и живёт там уже 17 лет.

Для создания острова Шэдоу использовал мусор, плавающий в воде, а также вторсырьё.

В двухэтажном доме есть кухня, кладовая, мастерская, гостиная, спальня и библиотека, которую мужчина называет биолабораторией. Там он проводит много времени за исследованиями. Шэдоу изучает, какие химикаты вредят болотам и окружающей среде.

Благодаря солнечным панелям вырабатывается электричество.

На острове есть курятник и гнездятся птицы. Собравшийся мусор, Шэдоу превращает в компост, и удобряет почву в своём саду. Воду очищает с помощью естественной системы фильтрации, сделанной из листьев кукурузы и кокосовой шелухи. Работает над созданием долговременной системы фильтрации воды. А пока питьевую воду берёт из источника на берегу.