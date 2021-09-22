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Как живётся канадцу на рукотворном острове уже 17 лет

Как живётся канадцу на рукотворном острове уже 17 лет
Как живётся канадцу на рукотворном острове уже 17 лет

Канадец Шэдоу устал от жизни в городе и мечтал жить на природе, занимаясь её сохранением. Он построил плавучий остров на реке, обустроил его и живёт там уже 17 лет.
34 - Как живётся канадцу на рукотворном острове уже 17 летДля создания острова Шэдоу использовал мусор, плавающий в воде, а также вторсырьё.

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В двухэтажном доме есть кухня, кладовая, мастерская, гостиная, спальня и библиотека, которую мужчина называет биолабораторией. Там он проводит много времени за исследованиями. Шэдоу изучает, какие химикаты вредят болотам и окружающей среде.

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24 - Как живётся канадцу на рукотворном острове уже 17 летБлагодаря солнечным панелям вырабатывается электричество.

25 - Как живётся канадцу на рукотворном острове уже 17 летНа острове есть курятник и гнездятся птицы. Собравшийся мусор, Шэдоу превращает в компост, и удобряет почву в своём саду. Воду очищает с помощью естественной системы фильтрации, сделанной из листьев кукурузы и кокосовой шелухи. Работает над созданием долговременной системы фильтрации воды. А пока питьевую воду берёт из источника на берегу.

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30 - Как живётся канадцу на рукотворном острове уже 17 летБольшая часть времени уходит на поддержание плавучей резиденции. Иногда его навещают друзья. Новый проект Шэдоу: расширить сад на лодке, чтобы было больше еды на зиму.

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