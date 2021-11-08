Уникальная комната: как жили рабы в Помпеях
Три деревянных кровати, амфоры, керамические кувшины и ночной горшок. Вот и всё скудное убранство. Это комната..
Дата загрузки: 2021-11-09
Уникальную находку сделали в вилле на окраине. Комната сохранилась почти идеально.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Можно представить, что рабы приходили сюда вечером поспать. Две кровати значительно больше, в длину – метр семьдесят. Они были для взрослых. Одна – метр сорок, для ребёнка. Возможно, это была небольшая семья рабов».
По римскому праву рабы считались собственностью и не имели юридического статуса.
На их кроватях также нашли деревянный сундук с предметами из металла и ткани. Они могли быть частью конской сбруи.
Небольшое окно было под потолком. И, похоже, комната также была своего рода складом. В углу было сложено восемь амфор.
Находку сделали примерно в семистах метрах от городских стен.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Мы всегда изучали жизнь здесь с точки зрения элиты. А сейчас мы видим жизнь рабов, слуг, людей с очень низким социальным статусом».
В Помпеях жило примерно 13 тысяч человек. В 79 году нашей эры они были погребены под слоем пепла и камней из вулкана Везувий. По мнению учёных, мощность извержения была равна взрыву нескольких атомных бомб.
Помпеи обнаружили в XVI веке. С тех пор здесь ведутся раскопки.
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