Уникальная комната: как жили рабы в Помпеях

Три деревянных кровати, амфоры, керамические кувшины и ночной горшок. Вот и всё скудное убранство. Это комната..

Три деревянных кровати, амфоры, керамические кувшины и ночной горшок. Вот и всё скудное убранство. Это комната рабов в древнем городе Помпеи.

Уникальную находку сделали в вилле на окраине. Комната сохранилась почти идеально.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«Можно представить, что рабы приходили сюда вечером поспать. Две кровати значительно больше, в длину – метр семьдесят. Они были для взрослых. Одна – метр сорок, для ребёнка. Возможно, это была небольшая семья рабов».

По римскому праву рабы считались собственностью и не имели юридического статуса.

На их кроватях также нашли деревянный сундук с предметами из металла и ткани. Они могли быть частью конской сбруи.

Небольшое окно было под потолком. И, похоже, комната также была своего рода складом. В углу было сложено восемь амфор.

Находку сделали примерно в семистах метрах от городских стен.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«Мы всегда изучали жизнь здесь с точки зрения элиты. А сейчас мы видим жизнь рабов, слуг, людей с очень низким социальным статусом».

В Помпеях жило примерно 13 тысяч человек. В 79 году нашей эры они были погребены под слоем пепла и камней из вулкана Везувий. По мнению учёных, мощность извержения была равна взрыву нескольких атомных бомб.

Помпеи обнаружили в XVI веке. С тех пор здесь ведутся раскопки.

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