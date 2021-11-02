Древний виноградный пресс возрастом 2700 лет нашли в Ираке

Уникальная археологическая находка в Ираке. Учёные обнаружили винный пресс возрастом 2700 лет. Его считают первым и..

[Байказ Гамаль Элдин, глава Управления древностей Дахука]:

«Он включал 14 квадратных бассейнов, которые были выдолблены прямо в скале».

Уникальная археологическая находка в Ираке. Учёные обнаружили винный пресс возрастом 2700 лет. Его считают первым и самым древним для северной Месопотамии.

Верхние квадратные бассейны использовали, чтобы давить виноград ногами. Затем сок стекал в нижние круглые бассейны. Потом его собирали в амфоры и делали вино. Готовый продукт продавали в больших масштабах.

Как считают археологи, пресс использовали при изготовлении вина для царского двора правителя Ассирии Синаххериба.

[Байказ Гамаль Элдин, глава Управления древностей Дахука]:

«Считается, что этот пресс – первый в регионе северной Месопотамии и второй на Ближнем Востоке, и, как я считаю, – в мире».

Учёные говорят, что в тот период спрос на элитное вино буквально взлетел.

[Даниэль Моранди Бонакосси, археолог]:

«Из ассирийских коммерческих источников мы знаем, что в поздний ассирийский период, между VIII и VII веками до нашей эры, произошёл резкий скачок в виноделии. Царский двор просил всё больше и больше вина, которое потребляла элита».

Ассирию считают одной из самых ранних в мире империй. Она существовала на севере Месопотамии на территории современного Ирака, а также частично Ирана, Кувейта, Сирии и Турции.

Исследования археологов также показали, что в тот период расширяли и площадь виноградников.

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