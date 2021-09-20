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Заплыв пластиковых уток в английском городе Кентербери

Заплыв пластиковых уток в английском городе Кентербери

Традиционный заплыв жёлтых пластмассовых уток проходит в английском городе Кентербери. Игрушечные участники резво плывут по реке..

Дата загрузки: 2021-09-21

Традиционный заплыв жёлтых пластмассовых уток проходит в английском городе Кентербери. Игрушечные участники резво плывут по реке Стаур. По обоим берегам расположились зрители.

Все внимательно следят за пластмассовыми пловцами. Ведь на уток здесь принято делать ставки. Победителей ждёт денежный приз.

Заплыв организовал местный клуб. В соревнованиях участвуют 4000 жёлтых игрушек. На каждую поставили один фунт стерлингов.

Победившая утка принесла своему спонсору 250 фунтов стерлингов. Награда за второе место – 100 фунтов. Обладатели третьего и четвёртого мест получили подарочные карты по 50 фунтов.

Состязания пластиковых уток благотворительные. Поэтому все остальные деньги пойдут на нужды Кентербери и международную помощь.
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