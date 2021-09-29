Бокс помогает воспитывать юных австралийцев

Бои юных боксёров – лучшее вечернее развлечение для жителей австралийского городка Маунт-Айза. Но для самих спортсменов..

Бои юных боксёров – лучшее вечернее развлечение для жителей австралийского городка Маунт-Айза. Но для самих спортсменов бокс не просто единоборство, а школа жизни.

14-летнему Кэлу боксёрские перчатки помогают воспитывать в себе мужество.

[Кэл Бернс, боксёр]:

«Когда готовлюсь к выходу, меня мутит от страха, я очень волнуюсь. Но как только выйду на ринг, всё тут же проходит».

Кэл тренируется в частном боксёрском спортзале чуть больше года. Здесь юных спортсменов учат уважать людей, упорно трудиться и придерживаться дисциплины.

[Джеймс Деррик, владелец спортзала]:

«Мы выясняем, чего дети хотят от жизни. Затем работаем с ними с учётом этого. А когда они готовы, разрешаем им выходить на ринг». [Судеш Сому, тренер]:

«Здесь они могут открыто рассказывать о своих проблемах и получать поддержку. Так они обретают уверенность в себе».

Спорт дисциплинирует. Закончив школу, многие юные боксёры сразу ищут работу. Кэл уже обучается в автомастерской.

[Кэл Бернс, боксёр]:

«Я изучил много техники – экскаватор и разные автомобили, умею ремонтировать двигатели». [Энтони Фаселли, владелец автомастерской]:

«Он уверен в себе, знает, что делает и чего хочет, понимает, чего от него ждут».

Частный спортзал работает в Маунт-Айзе пять лет. За это время его владелец помог трудоустроиться семерым боксёрам. Местные жители поддерживают усилия владельца и говорят, что воспитание детей – это ответственность всего общества.

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