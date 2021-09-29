Бокс помогает воспитывать юных австралийцев
Бои юных боксёров – лучшее вечернее развлечение для жителей австралийского городка Маунт-Айза. Но для самих спортсменов..
Дата загрузки: 2021-09-29
Бои юных боксёров – лучшее вечернее развлечение для жителей австралийского городка Маунт-Айза. Но для самих спортсменов бокс не просто единоборство, а школа жизни.
14-летнему Кэлу боксёрские перчатки помогают воспитывать в себе мужество.
[Кэл Бернс, боксёр]:
«Когда готовлюсь к выходу, меня мутит от страха, я очень волнуюсь. Но как только выйду на ринг, всё тут же проходит».
Кэл тренируется в частном боксёрском спортзале чуть больше года. Здесь юных спортсменов учат уважать людей, упорно трудиться и придерживаться дисциплины.
[Джеймс Деррик, владелец спортзала]:
«Мы выясняем, чего дети хотят от жизни. Затем работаем с ними с учётом этого. А когда они готовы, разрешаем им выходить на ринг».
[Судеш Сому, тренер]:
«Здесь они могут открыто рассказывать о своих проблемах и получать поддержку. Так они обретают уверенность в себе».
Спорт дисциплинирует. Закончив школу, многие юные боксёры сразу ищут работу. Кэл уже обучается в автомастерской.
[Кэл Бернс, боксёр]:
«Я изучил много техники – экскаватор и разные автомобили, умею ремонтировать двигатели».
[Энтони Фаселли, владелец автомастерской]:
«Он уверен в себе, знает, что делает и чего хочет, понимает, чего от него ждут».
Частный спортзал работает в Маунт-Айзе пять лет. За это время его владелец помог трудоустроиться семерым боксёрам. Местные жители поддерживают усилия владельца и говорят, что воспитание детей – это ответственность всего общества.
Короткая ссылка на эту страницу: