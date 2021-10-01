Рыбаки пересели на каноэ ради рифов

Жители тихоокеанского острова Эуа переживают нелёгкие времена. Безработица растёт, природные ресурсы сокращаются. А ещё всё больше..

Жители тихоокеанского острова Эуа переживают нелёгкие времена. Безработица растёт, природные ресурсы сокращаются. А ещё всё больше людей страдают от ожирения.

Впрочем, здесь придумали, как решить все три проблемы одновременно. Местным жителям предлагают строить каноэ и ловить в них рыбу.

[Алипате Сайлоси, местный житель]:

«Люди должны платить, чтобы выйти в море на моторных лодках. Но если ты на каноэ и хорошо позавтракаешь, это даст достаточно энергии, чтобы грести в течение всего дня».

Рыба – жизненно важный источник дохода не только для Эуа, но и для других близлежащих островов. Но этот природный ресурс истощается. Влияет повышение уровня солёности воды. Кроме того, рыболовный промысел плохо сказывается на состоянии подводных рифов. А они – жизненно важная среда для морских обитателей.

В то же время каноэ не загрязняют окружающую среду и обеспечивают местных жителей не только заработком, но и новыми навыками.

[Окуси Лама, местный житель]:

«Я многому научился во время тренинга. Я хотел бы призвать молодёжь посещать занятия, потому что это может быть для них способом заработать на жизнь не только в качестве рыбаков, но и в качестве мастеров».

В этом как раз пригодились знания предков. Старейшины племён учат молодых вырезать каноэ так, как делали их отцы и деды.

Многие надеются, что это занятие также поможет жителям острова прийти в хорошую физическую форму. Более 90% населения Тонги страдает от избыточного веса. Это одна из самых толстых наций в мире.

Отчасти это связано с тем, что острова полагаются на дешёвые импортные продукты. Если больше молодёжи займётся рыболовством, то их диета тоже станет более здоровой.

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