Юная гимнастка без предплечья хочет стать всемирно известной

[Сара Бечаревич, гимнастка]:

«Неважно, что говорят другие. Для меня имеет значение только моя вера в собственные силы».

Ей говорили, что она не сможет. Но упорство и сила воли – верные спутники юной боснийки Сары. Она родилась без предплечья и решительно идёт к мечте – стать всемирно известной гимнасткой.

[Сара Бечаревич, гимнастка]:

«Я думала, будет трудно. Но когда усердно тренируешься и стараешься больше и больше, становится легко».

В декабре Саре исполняется 14. Художественной гимнастикой увлеклась в детстве, когда смотрела по телевизору чемпионат мира.

Занимается три раза в неделю в школьном спортзале. У неё личный тренер.

[Амина Лепич-Мливич, тренер]:

«Я наблюдала за ней во время тренировок и увидела, как она талантлива. Так я поняла, что Сара, и правда, не такая, как все. Но её отличие – в уникальной решимости и преданности своему увлечению».

Сара живёт в небольшом боснийском городе Високо и выступает за местный клуб. Она уже участвовала в международных турнирах и привезла домой несколько медалей. Но её главная цель – выступить на чемпионате Европы или мира, а потом – и на Олимпиаде.

Короткая ссылка на эту страницу: