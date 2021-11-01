Редкая находка: каноэ майя возрастом 1000 лет обнаружили в Мексике

Редкую находку сделали на полуострове Юкатан в Мексике. Археологи обнаружили древнее деревянное каноэ, которым пользовались майя...

Редкую находку сделали на полуострове Юкатан в Мексике. Археологи обнаружили древнее деревянное каноэ, которым пользовались майя. Оно отлично сохранилось. Такая находка – первая на территории, где существовала цивилизация этих индейцев.

Лодку нашли в сеноте. Это известняковая пещера с обрушившимся сводом, которая наполнена пресной водой. Каноэ лежало дне водоёма.

Лодке примерно 1100-1200 лет. Точнее определят французские учёные. Они помогут провести анализ древесины.

Длина каноэ – более полутора метров, ширина – 80 сантиметров. Майя могли использовать лодку для перевозки пресной воды или для ритуальных подношений.

Древние индейцы называли сеноты «вратами в царство мёртвых», а их воды считали священными.

Пещера с затонувшим каноэ находится недалеко от руин города Чичен-Ица. Он был политическим и культурным центром цивилизации майя.

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