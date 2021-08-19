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Калифорния: в сгоревшем лесу находят медвежат

Калифорния: в сгоревшем лесу находят медвежат
Калифорния: в сгоревшем лесу находят медвежат

Пожарные обнаружили живого медвежонка во время лесного пожара «Дикси» на северо-востоке штата Калифорния в августе. Пожар «Дикси» стал крупнейшим за последние десять лет в штате.

Истощённого, голодного медвежонка нашли среди обугленных деревьев. От огня детёныш не пострадал. «Обычно медвежата всегда находятся рядом с медведицей и убегают с ней. В этом случае медвежонок почему-то был один», – пояснил пожарный Джонни Мэйси. Мужчина назвал малыша Смоки.

Недавно был спасён ещё один медвежонок в северной части штата Калифорния. Он получил ожоги лап и носа. Ему оказали помощь и выпустили в дикую природу.

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