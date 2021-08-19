Калифорния: в сгоревшем лесу находят медвежат

Пожарные обнаружили живого медвежонка во время лесного пожара «Дикси» на северо-востоке штата Калифорния в августе. Пожар «Дикси» стал крупнейшим за последние десять лет в штате.
Истощённого, голодного медвежонка нашли среди обугленных деревьев. От огня детёныш не пострадал. «Обычно медвежата всегда находятся рядом с медведицей и убегают с ней. В этом случае медвежонок почему-то был один», – пояснил пожарный Джонни Мэйси. Мужчина назвал малыша Смоки.
Недавно был спасён ещё один медвежонок в северной части штата Калифорния. Он получил ожоги лап и носа. Ему оказали помощь и выпустили в дикую природу.