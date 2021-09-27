Почти целый череп гигантской гиены нашли в крымской пещере

Это почти полностью сохранившийся череп доисторической гигантской гиены. Недавно археологи нашли его в крымской пещере Таврида...

Это почти полностью сохранившийся череп доисторической гигантской гиены. Недавно археологи нашли его в крымской пещере Таврида. Такие древние хищники были размером с крупного льва.

Цельный фрагмент головы гигантской гиены в Европе находят впервые. Раньше это были лишь некоторые обломки костей или зубы.

[Дмитрий Гимранов, археолог]:

«Эти гиены были очень хорошо адаптированы к костедроблению. Они именно пользовались своими премолярами, которые как раз раздрабливали, разгрызали, разбивали кости».

Гигантских доисторических гиен называют пахикрокутами. 5-7 миллионов лет назад в поздний миоцен они населяли почти все континенты. Вымерли около 400 тысяч лет назад.

[Александр Лавров, археолог]:

«Первый череп целый пахикрокуты, более целый, с нижней челюстью был обнаружен в похожих по возрасту отложениях в Забайкалье».

Череп нашли случайно во время строительства автотрассы.

Исследователи говорят, что находка поможет им лучше понять климат и природную среду на территории Крыма до наступления Ледникового периода.

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