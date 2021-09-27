Телеканал NTD

Почти целый череп гигантской гиены нашли в крымской пещере

Почти целый череп гигантской гиены нашли в крымской пещере

Это почти полностью сохранившийся череп доисторической гигантской гиены. Недавно археологи нашли его в крымской пещере Таврида...

Дата загрузки: 2021-09-27

Это почти полностью сохранившийся череп доисторической гигантской гиены. Недавно археологи нашли его в крымской пещере Таврида. Такие древние хищники были размером с крупного льва.

Цельный фрагмент головы гигантской гиены в Европе находят впервые. Раньше это были лишь некоторые обломки костей или зубы.

[Дмитрий Гимранов, археолог]:
«Эти гиены были очень хорошо адаптированы к костедроблению. Они именно пользовались своими премолярами, которые как раз раздрабливали, разгрызали, разбивали кости».

Гигантских доисторических гиен называют пахикрокутами. 5-7 миллионов лет назад в поздний миоцен они населяли почти все континенты. Вымерли около 400 тысяч лет назад.

[Александр Лавров, археолог]:
«Первый череп целый пахикрокуты, более целый, с нижней челюстью был обнаружен в похожих по возрасту отложениях в Забайкалье».

Череп нашли случайно во время строительства автотрассы.

Исследователи говорят, что находка поможет им лучше понять климат и природную среду на территории Крыма до наступления Ледникового периода.
Короткая ссылка на эту страницу:

Короткая ссылка на эту страницу:
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...