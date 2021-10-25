Детёныш зебры Греви дебютирует в зоопарке на севере Мексики

Вот так выглядит надежда на возрождение вида. Этому детёнышу редкой зебры Греви не больше двух недель..

Вот так выглядит надежда на возрождение вида. Этому детёнышу редкой зебры Греви не больше двух недель от роду. Он появился на свет в зоопарке мексиканского города Гарсия и уже стал маленькой местной звездой.

[Херардо Гонсалес, смотритель]:

«Наш зоопарк – единственный в Мексике, где есть такие зебры. К сожалению, это вымирающий вид. Мы делаем всё возможное для его сохранения и разведения, чтобы в будущем поделиться этими зебрами с другими зоопарками».

Родителей жеребёнка зовут Пончо и Эстрелла. Самому малышу имя пока не придумали. Его рост – примерно полметра, а вес – 15 килограммов. Он питается материнским молоком. Когда подрастёт, перейдёт на сено, люцерну, яблоки и морковь.

Зебры Греви обитают в Восточной Африке. Они самые крупные в семействе лошадиные за исключением одомашненных животных.

У этих зебр чёрно-белые полосы тоньше, чем у других видов. Ещё одно отличие – крупные округлые уши.

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