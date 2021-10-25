Детёныш зебры Греви дебютирует в зоопарке на севере Мексики
Вот так выглядит надежда на возрождение вида. Этому детёнышу редкой зебры Греви не больше двух недель..
Дата загрузки: 2021-10-25
Вот так выглядит надежда на возрождение вида. Этому детёнышу редкой зебры Греви не больше двух недель от роду. Он появился на свет в зоопарке мексиканского города Гарсия и уже стал маленькой местной звездой.
[Херардо Гонсалес, смотритель]:
«Наш зоопарк – единственный в Мексике, где есть такие зебры. К сожалению, это вымирающий вид. Мы делаем всё возможное для его сохранения и разведения, чтобы в будущем поделиться этими зебрами с другими зоопарками».
Родителей жеребёнка зовут Пончо и Эстрелла. Самому малышу имя пока не придумали. Его рост – примерно полметра, а вес – 15 килограммов. Он питается материнским молоком. Когда подрастёт, перейдёт на сено, люцерну, яблоки и морковь.
Зебры Греви обитают в Восточной Африке. Они самые крупные в семействе лошадиные за исключением одомашненных животных.
У этих зебр чёрно-белые полосы тоньше, чем у других видов. Ещё одно отличие – крупные округлые уши.
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