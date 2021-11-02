Два редких белых львёнка родились в заповеднике на юге Испании
Два редких белых львёнка родились в заповеднике на юге Испании. Они не альбиносы. Светлая шерсть –..
Дата загрузки: 2021-11-03
Два редких белых львёнка родились в заповеднике на юге Испании. Они не альбиносы. Светлая шерсть – результат генетического заболевания лейкизма.
[Элисабет Родригес, смотрительница]:
«Их родители – обычные африканские львы. Поэтому мы совершенно не ожидали, что у них родятся белые львята».
Львятам меньше недели от роду. Их перенесли в специальную детскую комнату. Здесь детёнышей будут выкармливать под постоянным наблюдением. Смотрителям помогает биолог.
[Фабиола Меса, биолог]:
«Для меня это что-то впечатляющее. Не каждый день можно взять на руки белого льва. Я очень рада, что могу работать с редкими животными».
Белые львы – не отдельный подвид. Поэтому у них нет своего охранного статуса. Таких хищников в дикой природе чуть больше десятка. Необычный окрас приносит им только трудности. Их лучше видят и охотники, и потенциальная добыча.
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