Два редких белых львёнка родились в заповеднике на юге Испании. Они не альбиносы. Светлая шерсть –..

Два редких белых львёнка родились в заповеднике на юге Испании. Они не альбиносы. Светлая шерсть – результат генетического заболевания лейкизма.

[Элисабет Родригес, смотрительница]:

«Их родители – обычные африканские львы. Поэтому мы совершенно не ожидали, что у них родятся белые львята».

Львятам меньше недели от роду. Их перенесли в специальную детскую комнату. Здесь детёнышей будут выкармливать под постоянным наблюдением. Смотрителям помогает биолог.

[Фабиола Меса, биолог]:

«Для меня это что-то впечатляющее. Не каждый день можно взять на руки белого льва. Я очень рада, что могу работать с редкими животными».

Белые львы – не отдельный подвид. Поэтому у них нет своего охранного статуса. Таких хищников в дикой природе чуть больше десятка. Необычный окрас приносит им только трудности. Их лучше видят и охотники, и потенциальная добыча.

Короткая ссылка на эту страницу: