В России растёт число умерших от COVID-19 за сутки

Всё больше смертей от COVID-19 за сутки продолжают регистрировать в России. 12 октября – новый антирекорд:..

Всё больше смертей от COVID-19 за сутки продолжают регистрировать в России. 12 октября – новый антирекорд: умерло 973 человека. Также в этот день выявили более 28 тысяч случаев заражения.

Российские власти видят причину в медленной вакцинации. Президент страны призвал ускорить её темпы. Премьер-министр сообщил, что от коронавируса привилась примерно треть населения России. Он также заявил, что важно получить обе дозы вакцины.

[Михаил Мишустин, премьер-министр России]:

«Ситуация осложняется сезонным распространением гриппа. И сейчас это особенно важно – мы все должны максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающих».

Между тем в Московской области ввели обязательную вакцинацию 80% работников сферы услуг. А в Москве открылись десятки центров экспресс-тестирования. Они работают в торговых центрах и других общественных местах. Власти надеются, что это поможет сдержать распространение вируса без жёстких ограничений.

[Наталья, жительница Москвы]:

«Это, конечно, поможет больше случаев выявить. И это быстро, очень удобно. Например, я узнала, что мой знакомый заболел. А мы относительно недавно виделись, и решила протестироваться – не заразилась ли я и не заражу ли родственников, близких, друзей, коллег».

Несмотря на рост новых случаев заражения по всей стране, о введении локдауна речи пока не идёт. Однако во многих регионах в разной степени ужесточают антиковидные меры и вводят QR-коды.

В России в общей сложности выявили семь миллионов 800 тысяч случаев COVID-19, умерли 218 тысяч пациентов, выздоровели шесть миллионов 900 тысяч человек.

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