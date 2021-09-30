Скипетр китайского императора хотят продать за рекордные $13 млн на торгах в Гонконге

13 миллионов долларов намерены выручить аукционисты за китайский скипетр из белого нефрита. Жезл называется жуйи. Принадлежал..

[Николас Чоу, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Это самый лучший скипетр, когда-либо созданный для китайского императора. Его сделали для императора Цяньлуна. А он написал стихотворение об этом произведении искусства. Скипетр ему подарили в 1772 году».

13 миллионов долларов намерены выручить аукционисты за китайский скипетр из белого нефрита. Жезл называется жуйи. Принадлежал императору Цяньлуну из династии Цин, правившему Китаем в XVIII веке. Скипетр – это своеобразный талисман, символизирующий силу и удачу.

Ценность скипетру придаёт то, что он украшен резьбой в виде дракона.

[Николас Чоу, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Размер скипетра, белизна нефрита, качество резьбы, символика в виде дракона, обвивающегося вокруг жезла, – это отражает могущество имперской власти и авторитет правителя».

Скипетр выставят на аукцион Sotheby’s. Он пройдёт в Гонконге 13 октября.

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