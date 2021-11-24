15 яиц Фаберже собрали в одном месте
К этой выставке готовились несколько лет. И вот теперь более 200 шедевров ювелирного дома Карла Фаберже..
Дата загрузки: 2021-11-24
[Киран Маккарти, куратор выставки]:
«Я призываю всех прийти и посмотреть на них. Вы увидите, что это потрясающие творения, которые вызывают умиление».
Экспонаты собирали из государственных музеев и частных коллекций по всему миру. Десять приехали из России, включая Кремлёвский музей. Он предоставил три яйца Фаберже.
Уникальность выставки в том, что она посвящена работе филиала ювелирного дома в Лондоне и его клиентам. Он действовал с 1907 по 13-й годы.
[Киран Маккарти, куратор выставки]:
«Здесь, прямо в центре, вы видите здание парламента, выполненное в эмали. Это абсолютно культовая достопримечательность Лондона. Но Фаберже украсил её сибирским нефритом. Так что это слияние России и Англии».
На выставке можно увидеть те изделия, которые ювелирный дом делал для британских клиентов. Они отличаются от российских. Это изображения животных, достопримечательностей и загородных резиденций.
Есть также портреты питомцев императорской семьи и портсигары.
Выставку назвали «От романтики до революции», и это не случайно. Ведь во времена Первой мировой филиал ювелирного дома полностью переключился на производство боеприпасов.
Экспозиция в музее Виктории и Альберта будет открыта до 8 мая.
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