15 яиц Фаберже собрали в одном месте

К этой выставке готовились несколько лет. И вот теперь более 200 шедевров ювелирного дома Карла Фаберже..

[Киран Маккарти, куратор выставки]:

«Я призываю всех прийти и посмотреть на них. Вы увидите, что это потрясающие творения, которые вызывают умиление».

К этой выставке готовились несколько лет. И вот теперь более 200 шедевров ювелирного дома Карла Фаберже собрали в одном месте и представили британской публике. В одном из залов собрана коллекция сразу из 15 императорских яиц Фаберже. Такого количества под одной крышей не видели четверть века.

Экспонаты собирали из государственных музеев и частных коллекций по всему миру. Десять приехали из России, включая Кремлёвский музей. Он предоставил три яйца Фаберже.

Уникальность выставки в том, что она посвящена работе филиала ювелирного дома в Лондоне и его клиентам. Он действовал с 1907 по 13-й годы.

[Киран Маккарти, куратор выставки]:

«Здесь, прямо в центре, вы видите здание парламента, выполненное в эмали. Это абсолютно культовая достопримечательность Лондона. Но Фаберже украсил её сибирским нефритом. Так что это слияние России и Англии».

На выставке можно увидеть те изделия, которые ювелирный дом делал для британских клиентов. Они отличаются от российских. Это изображения животных, достопримечательностей и загородных резиденций.

Есть также портреты питомцев императорской семьи и портсигары.

Выставку назвали «От романтики до революции», и это не случайно. Ведь во времена Первой мировой филиал ювелирного дома полностью переключился на производство боеприпасов.

Экспозиция в музее Виктории и Альберта будет открыта до 8 мая.

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